Pancake a colazione, emozioni in scena

Sabato alle 21 al teatro Rosaspina di Montecolombo sabato arriva la commedia romantica e poetica ’Pancake a colazione’ della compagnia Teatro della Clavicola. Lo spettacolo tratta il tema del conflitto interno sotto al processo di coming out. Paola e Silvana, colleghe, nuove coinquiline e, forse, anche qualcosa di più, si trovano in modi diversi a sfidare regole, conformismo e ipocrisia per riuscire a essere se stesse. Il flusso di pensieri che le accompagna lungo il percorso di riconoscimento, accettazione e disvelamento del proprio orientamento sessuale, prende corpo accanto a loro sul palco. Informazioni e prenotazioni al 349 556 2282.