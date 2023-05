Parata di vip per la sfilata di Alberta Ferretti "Segnerà un punto di ripartenza dopo l’alluvione"

Ci siamo: è la sera del grande evento. La sfilata, nella splendida cornice del giardino e del fossato di Castel Sismondo, con presentazione della collezione Resort 2024 di Alberta Ferretti, e l’omaggio al cinema di Federico Fellini. Un evento confermato dopo che, come ha ammesso la stessa stilista fondatrice e direttrice creativa del marchio – era stata presa in considerazione l’ipotesi di annullarlo. Poi si è scelto di andare avanti, in accordo con le istituzioni locali, regionali e nazionali – annunciata la presenza del ministro al Turismo Daniela Santanché e del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – nel segno di una mobilitazione per le popolazioni colpite dall’alluvione, avviata dal Gruppo Aeffe. Che si è attivato a vari livelli. A partire da una donazione alle associazioni del territorio. Con il varo di un’asta benefica dedicata alle Vic - Very important client – del brand Alberta Ferretti, nella quale saranno battuti pezzi speciali d’archivio.

I proventi dell’asta, insieme a quelli della vendita di una T-shirt con la scritta ‘Io ci sono’, verranno devoluti interamente in beneficenza per gli alluvionati. Ultimo ma non meno importante, il Gruppo ha sottoscritto un accordo con i propri dipendenti, che devolveranno il corrispettivo di un’ora di lavoro; la stessa cifra verrà donata dall’azienda. La sfilata "segnerà un momento di ripartenza per la riviera colpita dall’alluvione nel momento in cui si prepara a inaugurare la stagione del turismo estivo. Consapevole del peso della tragedia che si è abbattuta su migliaia di famiglie e aziende nel territorio, il Gruppo Aeffe e le istituzioni credono nella necessità di dimostrare la resilienza del popolo romagnolo che ha dimostrato di avere in sè la forza e la resistenza per superare i momenti più drammatici". In piazza Malatesta e nelle vie adiacenti sarà attivo l’assoluto divieto di transito.