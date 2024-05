Parchi e giardini tornano in gioco

Più di 115mila euro per rimettere a nuovo i giochi e le attrezzature di sicurezza nei parchi e giardini della città. Nell’area verde di viale Moliterno, in zona Fontanelle, verrà rimossa la torretta esistente e la pavimentazione antitrauma in gomma usurata. Sarà collocata una nuova struttura a forma di castelletto e altri giochi. Una nuova area giochi è prevista in viale Potenza. Inoltre sarà sostituita la staccionata del parco con una nuova in legno di pino. Altri interventi di manutenzione sono previsti nel parco di viale Venezia e nel parco Guido Rossa, tra viale Termoli e viale Lanciano, in cui sarà ripristinata la vecchia staccionata. Al parco della Resistenza sarà sistemata la casetta in legno e rinnovati i giochi. Nel parco di viale Falconara sarà ripristinata la pavimentazione antitrauma rovinata e arriveranno nuovi giochi.