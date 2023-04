Pasqua all’insegna del gusto Dalla colomba d’autore al festival

Si annuncia una Pasqua ricca di eventi per la Regina. Torna, per la sua quinta edizione, il "Festival Internazionale del Gusto" in Piazza I° Maggio dal 7 al 10 di aprile. "E’ l’evento che apre ufficialmente la bella stagione per Cattolica – dice Alessandro Belluzzi (in foto), vicesindaco – quattro giornate all’insegna della convivialità, per poter stare insieme all’aria aperta. Quattro giorni dedicati a due elementi caratteristici su cui puntiamo particolarmente: l’enogastronomia e l’intrattenimento musicale gratuito. Spazio quindi alla migliore cucina nazionale ed internazionale, band dal vivo, dj-set. Vi saranno artisti di strada, momenti di cabaret e trasformismo, animazione per i più piccoli". Il "Festival Internazionale del Gusto" prenderà avvio venerdì 7 aprile dalle ore 18, con i migliori street chef con "piatti on the road", sia dolci che salati, per accontentare tutti i palati.

Gusto protagonista anche della Pasqua di Morciano. Colombe e panettoni sono da sempre la chiusura dolce delle tavole di Pasqua e Natale, infatti, ed Enzo Tagliaferri, maestro pasticcere del Garden di Morciano, per la sua nuovissima proposta Pasqua 2023 ha scelto la direzione di una lettura della colomba fatta a partire solo da materie prime del triangolo romagnolo Morciano, Cervia, Cesena. "In questo periodo sforneremo più di tremila colombe tra la classica, quella ai frutti di bosco, al pistacchio e al cioccolato. L’apparizione della versione Romagna è stata subito scelta da chi aveva già provato il panettone", spiegano Enzo Tagliaferri e Claudio Castiglioni.