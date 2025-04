"Pasqua con chi è in carcere". Torna l’iniziativa dei Radicali

La mattina di Pasqua, una delegazione del partito Radicale visiterà il carcere ’Casetti’ di Rimini per un momento di sensibilizzazione, riflessione e condivisione. Faranno parte della delegazione dei Radicali Ivan Innocenti, membro del consiglio generale del partito, e Sergio Pizzolante, già deputato nella XV, XVI e XVII legislatura. La visita avverrà con l’accompagnamento della direttrice dell’istituto, Palma Mercurio. L’incontro alla casa circondariale promosso dai Radicali sarà un’occasione di confronto diretto tra il Partito Radicale e la comunità penitenziaria — detenuti, agenti, personale sanitario e amministrativo — "per verificare le condizioni di detenzione e lavoro all’interno della struttura". Durante la visita, sarà presentata la proposta di legge di iniziativa popolare "Zuncheddu", parte della campagna del partito Radicale Giustizia giusta. Il testo prende il nome da Roberto Zuncheddu, rimasto in carcere da innocente per oltre 32 anni. Una volta liberato, è stato lasciato senza alcun mezzo, costretto a camminare verso casa con una busta di vestiti. "Non è un caso isolato – osserva il Partito Radicale – Sono oltre mille le persone a cui ogni anno viene riconosciuta l’ingiusta detenzione. Persone che vengono devastate nella salute, nella famiglia, negli interessi economici, nel lavoro. La proposta di legge, che porta il suo nome, prevede di assegnare una provvigionale alle persone ingiustamente detenute che escono dal carcere e che sono in attesa del risarcimento. Provvigionale che potrà permettere la sopravvivenza a queste persone devastate dalla giustizia che sbaglia".