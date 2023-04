Pasqua rilassante nel Giardino del mare

Una Pasqua tra yoga, passeggiate ecologiche sulla spiaggia e laboratori artistici. Respira, immagina e crea sono le tre parole che identificano il progetto di iniziative e allestimenti voluti dall’amministrazione comunale a Riccione. In questo fine settimana ripartono gli appuntamenti tra la serra, la giostra antica e la spiaggia poste su piazzale Roma. Spazio anche al riuso e riciclo con i laboratori che insegneranno a utilizzare i materiali di recupero per farne decorazioni. Si comincia sabato con il ‘Risveglio adriatico’. Alle 9 terrà la sessione di Hatha yoga l’insegnante Renza Bellei. Alle 11 la passeggiata sulla spiaggia assieme alla biologa Martina Monticelli di Fondazione Cetacea, alla scoperta del mare di Riccione, raccogliendo i materiali non naturali, accompagnati dalle sonorità del flauto di Fabio Mina. Il pomeriggio di sabato alle 15, Luca Barberini, mosaicista di fama nazionale e internazionale, realizzerà davanti al pubblico un mosaico, lasciandosi ispirare dalla sabbia e dalle onde del mare. Alle 16, la serra ospiterà il laboratorio alchemico di eco mosaico marino che ricicla le plastiche inquinanti, trasformandole in tessere colorate. Il pomeriggio si chiuderà con la visita alla mostra di Barberini alle 17, ‘Tessere i sogni. Il mosaico a Riccione nell’anno del Centenario’, allestita a Villa Franceschi e aperta al pubblico fino al 10 aprile.

Nel giorno di Pasqua si bissa. Partenza alle 9 con lo Yoga nel Giardino sul mare. Nel pomeriggio alle 16 un workshop dove arte e giardinaggio si incontrano per realizzare piante che spuntano da sfere sospese nell’aria. Alle 17 il sonic carousel di Demetrio Cecchitelli. Per Pasquetta si riparte con Hatha yoga e la passeggiata ‘collect waste’ in riva al mare alle 11. Nel pomeriggio laboratori. E alle 16 al Giardino sul mare arriva per i più piccoli Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista direttore de L’Eco del roditore, parlando ai bambini del suo libro ‘Mille meraviglie’.