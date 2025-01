Paura a San Giuliano, la denuncia: "Vandalismi e cittadini aggrediti: il borgo è conquistato dai teppisti"

"Siamo ostaggio da mesi di bande di giovani teppisti che insultano e aggrediscono noi residenti, e compiono atti vandalici contro le nostre case. Chiediamo tutela da parte delle autorità preposte". I cittadini di Borgo San Giuliano sono esasperati: dopo aver presentato alcune denunce ai carabinieri di via Destra del Porto - inviate per conoscenza anche a prefetto e sindaco - hanno deciso di rendere pubblico il loro disagio.

"Il Borgo San Giuliano – attaccano, chiedendo l’anonimato ’per timore di ritorsioni’ – sfoggiato come un fiore all’occhiello dall’amministrazione comunale, è da mesi ostaggio di gruppi di giovani teppisti che urlando per la strada insultano e aggrediscono gli abitanti, e si scagliano contro i portoni delle abitazioni, sferrando ripetuti calci e lanciando anche oggetti pesanti. Ci troviamo soli di fronte a un serio problema di ordine pubblico".

"Queste bande – aggiungono i borghigiani – sono sempre più numerose e stanno seminando il panico tra i residenti che sono per la maggior parte anziani e famiglie. L’ultimo episodio clamoroso si è verificato nella notte di Capodanno, quando una ventina di ragazzi hanno dato il via a un vero e proprio bombardamento soprattutto nelle vie Ortaggi e Pozzetto, con lanci di bombe pirotecniche direttamente contro le abitazioni".

I cittadini parlano di "una situazione diventata intollerabile". E spiegano di assistere a una vera e propria escalation di delinquenza: "Questi teppisti stanno sempre più alzando il tiro dei loro vandalismi e seminano paura soprattutto nei soggetti più vulnerabili. Siamo stanchi di subire inermi questi attacchi da parte di persone che sanno di rimanere impunite e per questo infrangono tutti i presupposti di civiltà e rispetto". A quanto riferiscono alcuni residenti, si tratterebbe di giovani in gran parte minorenni, tra i 15 e i 17 anni, non residenti al Borgo, sia italiani che stranieri (Est Europa e Nord Africa).

Infine i borghigiani lanciano un accorato appello: "Chiediamo fermamente al sindaco e alle forze dell’ordine di porre rimedio a questa situazione che mina la sicurezza e la serenità dei cittadini del Borgo. Il Borgo di San Giuliano non può essere solo una vetrina per turisti o il centro della movida riminese, ma deve rimanere un luogo in cui i cittadini possano vivere sereni, rispettati, protetti e ascoltati". Una segnalazione a riguardo è stata inviata nei giorni scorsi anche all’amministrazione comunale. "Per quel che concerne le nostre competenze – dice l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini – chiederemo alla polizia municipale di aumentare il numero dei passaggi nella zona di Borgo San Giuliano".