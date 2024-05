Paura nel cantiere: cade dall’impalcatura, operaio al ’Bufalini’

L’ennesimo incidente sul lavoro. Momento di paura ieri in un cantiere del centro storico, dove un’azienda è impegnata nei lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Garibaldi all’angolo di via Bertola. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30. Gli operai che si trovavano al lavoro stavano per terminare il loro turno quando uno di loro – per cause ancora da accertare – ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’impalcatura. L’uomo ha fatto un volo di quasi 2 metri. Nel giro di pochi minuti in via Garibaldi sono arrivati i sanitari del 118, chiamati dai colleghi dal ferito. L’operaio, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato sul posto e poi portato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena per le cure e gli accertamenti del caso. Ha subito diversi traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i funzionari dell’ispettorato del lavoro. È in corso un’indagine, volta a verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza all’interno del cantiere di via Garibaldi.