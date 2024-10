Per fortuna ci sono i clienti fedeli

"Non posso lamentarmi, nel mio piccolo le vendite seguono la stessa linea da un bel pò di tempo – racconta Louis De Rouiter di Zona Disco –. Ovviamente il covid è stato distruttivo per tutti, personalmente la mia attività in quel periodo ha avuto un’inflessione del 27 per cento". Il calo delle vendite di dischi nel negozio fortunatamente è durato poco. "Quello che premia la mia attività sono i clienti fedeli, la nicchia dei prodotti musicali che vendo. Alcuni commercianti sbagliano investendo su articoli molto inflazionati, che magari hanno un grosso margine economico, ma sono visti e rivisti. Un esempio sono i negozi di abbigliamento, ce ne sono tantissimi e molto spesso propongono tutti gli stessi articoli e questo non è un bene per le vendite"