Per i cittadini c’è lo Sportello lupo. L’animale filmato davanti a scuola

Un lupo alla materna. Capita a Coriano dove avviene l’ennesimo avvistamento di un lupo che scorazza sul marciapiede di via Alexander Fleming a Coriano, non distante dalla scuola per l’infanzia. E’ domenica sera e un cittadino filma dall’auto il lupo che va a passeggio tra le abitazioni. A Coriano gli avvistamenti non sono certo rari. Nella zona del Marano quelli più numerosi. I lupi si spostano con i cinghiali, che ne diventano la preda. Ed oggi sono arrivati nei centri abitati e sempre più vicini alla costa. Ad ogni avvistamento scatta il dibattito tra chi è preoccupato che i lupi percorrano il medesimo marciapiede dei figli per andare a scuola e chi invece predilige il rispetto per la natura e l’animale, sottolineando che di norma il lupo alla vista delle persone se ne va senza avere altre intenzioni.

Per informare i cittadini la Regione ha aperto uno sportello lupo, e il Comune di San Leo si è subito mosso. "Abbiamo contattato l’ufficio lupo - spiega il sindaco Leonardo Bindi - confrontandoci sulle modalità da tenere visto l’aumento delle segnalazioni nei centri abitati e la crescente preoccupazione delle persone. Abbiamo deciso l’8 di aprile di fare una serata pubblica per confrontarci con i cittadini, ascoltare quanto hanno da dirci e da chiederci, e informarli su quali sono i comportamenti da tenere nel momento in cui si incontra un lupo". Tuttavia per il sindaco Bindi qualcosa potrebbe essere fatto anche a livello legislativo. "Oggi la normativa impedisce qualsiasi intervento nei confronti dei lupi. Non si può fare nulla, dobbiamo conviverci. Tuttavia, considerato il fatto che sono ormai arrivati nei centri abitati, e posso comprendere la preoccupazione delle persone, forse anche la legislazione andrebbe rivista per far sì che il lupo viva in contesti che non siano centri abitati". Tra le segnalazioni che arrivano dalle zone abitate anche quelle di residenti che li hanno visti frugare nei cassonetti, come accade con i cinghiali.

Anche a Coriano si è mossa l’amministrazione comunale. "Abbiamo contattato gli enti preposti per effettuare le opportune verifiche sulla presenza e gli spostamenti dei lupi sul territorio. Il ‘monitoraggio sulla presenza del lupo nel territorio della provincia di Rimini’ fatto lo scorso anno conferma come la presenza del lupo in ambienti urbani e antropizzati. Ad attirarli sono le risorse alimentari di facile accesso".

Andrea Oliva