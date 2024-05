Per la Novarese bando pronto. Il Comune cerca investitori

Colonia Novarese: il Comune pubblicherà a breve un primo ’avviso esplorativo’ per la ricerca di soggetti interessati alla riqualificazione del complesso. "Valuteremo le proposte pervenute – spiega l’assessore Roberta Frisoni (foto) – e se le riterremo percorribili, coerenti con l’interesse pubblico e quindi meritevoli di accoglimento, avvierermo il percorso per renderle possibili ed attuarle". Percorso che comunque si fonderà su procedure ad evidenza pubblica e su atti che saranno preventivamente sottoposti all’approvazione del consiglio comunale. La Novarese è di proprietà di Riminiterme spa della quale il Comune detiene 82,67% del capitale sociale. Da Palazzo Garampi trapela che ci sono diversi i soggetti privati interessati che si stanno affacciando per capire le potenzialità del bene. L’amministrazione, aggiunge Frisoni, sta lavorando per individuare quale sia il miglior percorso urbanistico da perseguire per consentire di poter attivare la riqualificazione dell’ex colonia, scindendola eventualmente anche dall’immobile del Talassoterapico.

Ex Enel: il Comune è pronto all’esproprio, comunicato da tempo al curatore fallimentare. Per riqualificar l’area trasformandola in una grande piazza pubblica, integrata nel Parco del Mare, con funzioni pubbliche oggi assenti.

Colonia Murri: il Comune è titolare della nuda proprietà dell’area, mentre il diritto di superficie è in mano alla curatela a causa del fallimento della società titolare. Ad oggi vige un accordo di programma con relativo piano particolareggiato per la complessiva riqualificazione dell’area, con scadenza nel marzo 2028. La curatela segue la procedura fallimentare all’interno della quella è prevista l’indizione di un’asta. Per l’estate si punta a realizzare un parcheggio con 60 stalli.