Percorso pedonale su via Napoleone

Via Napoleone Bonaparte, in Città, avrà un percorso pedonale completo su tutta la strada. A oggi il marciapiede arriva in corrispondenza della scuola e per raggiungere via della Cella Bella i pedoni devono camminare in strada. L’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici è intervenuta nei giorni scorsi per eseguire la manutenzione della pavimentazione stradale ed attualmente sta lavorando per la realizzazione del percorso pedonale. "Il progetto – spiegano dall’Aaslp – avviato su mandato della segreteria di Stato al Territorio è stato oggetto di numerosi confronti con la Giunta di Castello che lo richiede da anni, i tecnici dell’Ufficio del Turismo e le forze dell’ordine. I tecnici esperti del settore viabilità hanno condotto un attento studio e hanno proposto di ridurre la dimensione delle corsie nel rispetto della normativa tecnica e di traslare i parcheggi, ricavando così un percorso pedonale protetto tra i parcheggi e il guardrail".