Pini secolari a rischio in via del Giglio: "Il Comune vuol abbattere 65 piante"

Nuovi lavori e nuovi tagli alle alberature, scoppia la bagarre politica a Palazzo Mancini in piena stagione estiva. "In Via del Giglio l’amministrazione attuale ha programmato di abbattere ben 65 alberi secolari arrecando un danno irreversibile e permanente all’immagine della città ed al nostro verde pubblico – dice Riccardo Franca, capogruppo di Alleanza Civica – questa amministrazione in campagna elettorale parlava di riforestazione urbana, rigenerazione ambientale ed un’attenta cura del verde ma il risultato è esattamente il contrario. A causa di una riasfaltatura si è programmato di abbattere tutti i 65 pini secolari, in quanto considerati dannosi per il manto stradale e per i problemi che le loro radici provocano. L’attuale amministrazione pensa di sostituirli con piante autoctone ma prima che tali piante producano la stessa funzione dei pini attuali, dovranno passare oltre trent’anni con tutte le conseguenze che nel frattempo si avranno nell’ambiente ed nel paesaggio complessivo della nostra città". Poi Franca specifica: "Dopo gli abbattimenti di Via Sardegna, Via Sicilia, Via Ferrara, Via Don Minzoni, Via Del Porto ora tocca a Via Del Giglio ed Alleanza Civica non poteva rimanere in silenzio perché adesso è davvero ora di dire basta. Come cittadini responsabili del nostro futuro dobbiamo salvaguardare il nostro verde nell’interesse di tutti in quanto patrimonio della collettività. Alleanza Civica ritiene doveroso richiedere con forza la ricerca di soluzioni alternative come quelle che già altri Comuni stanno mettendo in campo, perché nessuna maggioranza può arrogarsi il diritto di assumere decisioni dalle conseguenze irreversibili".

Luca Pizzagalli