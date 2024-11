"Pista di ghiaccio, sarà un Natale da Regina"

Cattolica sogna un Natale da Regina, con la pista di ghiaccio. Sono partiti ieri i lavori di allestimento dello spazio simbolo delle feste. Un duro lavoro per realizzare una tensostruttura che porterà in piazza Primo Maggio tanti bambini e famiglie a partire dal prossimo 29 novembre fino al 12 gennaio. Una pista di 30 metri per 15, che si annuncia piena di colori e musica a tutte le ore: "Crediamo in Cattolica e nel suo centro – conferma Guido Zeppi di Cattolica on ice – e siamo fiduciosi di vivere un periodo di Natale significativo. Saremo aperti tutti i pomeriggi dalle 15 a mezzanotte nei giorni feriali, mentre nei festivi e prefestivi anche al mattino dalle 10 alle 12, poi naturalmente il pomeriggio. Siamo pronti a portare tanto entusiasmo e turismo anche in collaborazione con i commercianti cattolichini per una città che se lo merita".

La pista di ghiaccio al coperto sarà una delle attrazioni principali di un cartellone natalizio che vuol rilanciare le ambizioni del centro cattolichino e del suo tessuto economico. "Grazie alla nostra tensostruttura – conclude Zeppi – saremo sempre aperti, anche in caso di pioggia". Il prossimo weekend saranno accese ufficialmente le luminarie natalizie in tutto il centro, mentre da sabato 30 novembre arriveranno anche le tradizionali casine con prodotti tipici locali e non solo, con dj set, concerti live e tante altre iniziative. In piazza Roosevelt arriverà la ruota panoramica e lungo le vie del centro vi saranno spettacoli a tema. Importante anche la promozione con rilancio dell’immagine di Cattolica in vista dei prossimi mesi: "Il nostro Villaggio di Natale si farà conoscere grazie a una grande campagna di comunicazione – conferma il vicesindaco Alessandro Belluzzi –, che metteremo in campo tramite ad esempio un’emittente televisiva molto importante in ambito regionale come 7Gold e attraverso radio 60-70-80 by Studio Più che dal 1° dicembre al 6 gennaio ogni giorno trasmetterà pubblicità in tutto il centro e nord Italia. Vogliamo che Cattolica sia accogliente e ancora più bella per queste feste, ma tramite il Natale promuoviamo la nostra città per tutto l’anno, con uno sguardo già rivolto all’estate".

Luca Pizzagalli