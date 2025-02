Pivetti affronta la cultura maschilista

L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa? Nasce sarcasticamente e provocatoriamente da questa domanda L’inferiorità mentale della donna, in scena Veronica Pivetti, in programma domenica alle 21 al cinema teatro Astra di Bellaria Igea-Marina.

Lo spettacolo, testo drammaturgico di Giovanna Gra, è liberamente ispirato al trattato ‘L’inferiorità mentale della donna’ di Paul Julius Moebiu, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso. Biglietti su Liveticket. Info: 351 53 65 686.