Polverine per guarire dal virus: il mago del covid alla sbarra a Rimini

Orfeo Bindi

Rimini, 18 gennaio 2023 - Polverine magiche per combattere il Covid. Era questa la ‘ricetta’ di Orfeo Bindi, il sedicente medico omeopata, fitoterapeuta, chimico e biochimico (il quale, dal canto suo, si è sempre definito "uno studioso di agricoltura biodinamica") che nel 2021 era stato smascherato dall’inviato di Striscia La Notizia , Max Laudadio, nella sua casa ai Padulli. Al termine dell’udienza preliminare svoltasi questa mattina, il gup del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti del 67enne. Il 5 giugno prossimo si aprirà il processo nel quale dovrà rispondere delle ipotesi di reato di truffa pluriaggravata ed esercizio abusivo della professione medica. Bindi, stando alla ricostruzione fatta dai militari della Guardia di Finanza (coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani), prometteva ai suoi ‘seguaci’ (una trentina sarebbero i casi accertati dagli inquirenti, anche se nessuno per il momento si è costituito parte civile), disposti a sborsare centinaia di euro per rimedi strampalati, facili soluzioni contro il virus, ma senza "gli effetti collaterali" del vaccino. Un virus che, d’altra parte, per lui altro non era che una semplice "infezione". "Ho trovato l’antidoto" aveva confidato agli attori di ‘Striscia’. Quell’antidoto di fatto consisteva in un...