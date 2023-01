Ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa

Partiranno questa primavera i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa, che sorgerà accanto all’esistente ponte carrabile lungo la Consolare Rimini-San Marino. Sarà possibile collegare le sponde e agevolare ciclisti e pedoni che provenendo da via della Gazzella potranno proseguire il loro percorso in via Pomposa. "Un’opera – dice l’assessore Morolli – che potenzia i collegamenti tra la zone a monte e a mare della Statale 16. Il ponte servirà il quartiere della Grotta Rossa, che potrà contare su un collegamento in sicurezza con il centro città".