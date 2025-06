Porte aperte ai nuovi studenti

Un’intera giornata per scoprire i corsi di laurea, conoscere i docenti, visitare le sedi e orientarsi nel futuro universitario. Questo è il programma dell’Info Day organizzato dall’Università di San Marino per il 14 luglio. L’evento è rivolto a studenti, famiglie e chiunque sia interessato a esplorare l’offerta formativa dell’ateneo, articolata in otto corsi di laurea, cinque triennali e tre magistrali. Due gli appuntamenti previsti: uno al mattino alle 10.30 e uno nel pomeriggio alle 14.30, in tre diverse sedi universitarie. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione attraverso il sito dell’ateneo. Durante l’Info Day sarà possibile ricevere informazioni pratiche sull’iscrizione, i tirocini, gli sbocchi occupazionali e le materie principali dei corsi. I partecipanti potranno dialogare direttamente con docenti e personale e conoscere l’ambiente universitario. In programma anche visite guidate.