Prima dj, ora corteggiatore in tv. Un riccionese a ‘Uomini e donne’

‘Una vita da non morire mai’, come si suol dire. Quella del riccionese Maurizio Rocchi è proprio una di queste, sempre a cento all’ora. Prima, negli anni ’90, vestendo i panni del discjockey, poi quelli del venditore di auto di lusso. L’ultima parte è invece dedicata alla sua grande passione, il ciclismo, fino a diventare editore di successo nel mondo delle due ruote. Ma i colpi di scena non finiscono mai: ora Rocchi è il nuovo volto televisivo di ‘Uomini e donne’, la popolare trasmissione televisiva di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Barba bianca, non troppo lunga e sempre curata in ogni dettaglio, collane e braccialetti ad accompagnare il fisico statuario, da fare invidia ad un ventenne. Maurizio ‘Michael’ Rocchi, nato a Cesena, ma riccionese da una vita, è sbarcato nel salotto televisivo da una decina di giorni e si è già distinto per diversi scontri con vari concorrenti. Il riccionese, classe 1963, ha un passato ricco di esperienze, dal mondo dello sport al commercio, toccando anche quello musicale. Adesso la sua attenzione si è posata sul trono over della trasmissione: è uno dei corteggiatori più discussi negli ultimi giorni. A detta di Rocchi è stato un amico a iscriverlo al programma a sua insaputa, poi il provino negli studi di Roma che ha convinto gli autori ad inserirlo nel format pomeridiano di punta della rete. Quello che Maurizio cerca a ‘Uomini e donne’ è l’incontro con una donna affascinante, capace di stimolarlo costantemente, perché non si può vivere senza obiettivi, come dice lui. Nella puntata dello scorso 16 dicembre l’ex disc jockey aveva incontrato un’altra concorrente, Gloria Nicoletti. Un legame che già in partenza aveva incontrato una battuta di arresto per alcune differenze di vedute tra i due. Nonostante la delusione, Rocchi rimane determinato a proseguire il suo percorso nel programma, in attesa di nuovi colpi di scena. Professionalmente, il sessantunenne è presidente di Inbici Media Group, l’agenzia editrice della testata online dedicata al ciclismo InbiciNews24, fondata nel 2009 insieme alla compagna Sara Falco, defunta quasi due anni fa. Sui social è molto presente e attraverso i post si possono notare le sue passioni: dallo sport alla palestra, senza dimenticare mai la bella vita, uno dei suoi marchi di fabbrica.

Federico Tommasini