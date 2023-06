Prima morsi e testate agli agenti poi sfascia la volante: arrestato

Prima le testate, poi i morsi ai poliziotti nel tentativo di sfuggire al controllo. È questo quanto di cui si è reso protagonista sabato notte un 32enne di origini straniere, arrestato dagli agenti delle Volanti per danneggiamento, resistenza e pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo era infatti stato fermato assieme ad un’altra persona in zona San Giuliano, ma alla richiesta degli agenti di esibire i suoi documenti per l’identificazione il 32enne è scappato. Bloccato dalla polizia poco dopo, l’uomo ha però reagito con violenza aggredendo gli agenti con testate e morsi. Solo l’intervento dei rinforzi ha consentito di sedare la furia del 32enne, caricato a bordo della volante. L’uomo non si è placato e ha poi rivolto la propria rabbia contro il veicolo, riuscendo a rompere con un calcio il finestrino dello sportello posteriore. Alla fine, gli agenti hanno portato il 32enne in questura, dove è stato trovato in possesso di tre dosi di eroina e di due grammi di hashish. Il 32enne è stato trattenuto in attesa della direttissima prevista oggi, mentre i due agenti feriti sono stati medicati al Pronto soccorso.

"Con l’arrivo della stagione estiva, puntuali ricominciano gli attacchi contro le forze dell’ordine – commenta Monica Staurenghi, segretario provinciale del Siulp –. In estate sono troppe le aggressioni agli agenti, servono tutele e strumenti e adeguati rinforzi, che non arrivano prima del mese di luglio".

f.z.