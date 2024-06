Prime schermaglie in consiglio. Tiziano Corbelli eletto presidente

Il lungo abbraccio con Alice Parma. Gli applausi dei (tanti) santarcangiolesi presenti in aula. Le prime schermaglie. Il primo consiglio comunale da sindaco non se lo scorderà Filippo Sacchetti, che ieri ha iniziato la sua avventura con la fascia tricolore, dopo i tanti anni da assessore. Sala gremita, con oltre un centinaio di persone, tant’è che alcune di loro hanno assistito alla seduta dal maxi schermo allestito in municipio: in prima fila l’ex sindaca Parma, che ha abbracciato Sacchetti augurandogli buona fortuna, e l’attrice Marina Massironi. Il nuovo consiglio comunale di Santarcangelo è iniziato con gli atti di rito: la costituzione dei gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo, l’elezione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti e di presidente e vicepresidente del consigliro. E la maggioranza ha voluto premiare Tiziano Corbelli, consigliere rieletto di Più Santarcangelo e da ieri sera nuovo presidente del consiglio. Una scelta fortemente sostenuta dallo stesso sindaco Sacchetti. Vicepresidente del consiglio è stato eletto Gabriele Stanchini, consigliere di Alleanza civica, ex della Lega. Per quanto riguarda la nomina dei capigruppo: l’ex assessore Emanuele Zangoli il nuovo capogruppo del Pd, l’ex vicesindaca Pamela Fussi guida la civica Più Santarcangelo e completa la maggioranza Patrick Wild, l’unico consigliere di Pensa - Una mano per Santarcangelo; sui banchi dell’opposizione è Barnaba Borghini il capogruppo di Alleanza civica, Italo Piscitelli quello di Fratelli d’Italia, mentre Luigi Berlati (candidato sindaco del centrodestra) per ora non farà parte di nessun gruppo.

Primo consiglio comunale e prime schermaglie tra maggioranza e opposizione, quando si è votata la possibilità per l’associazione del festival, Santarcangelo dei teatri, di aderire alla prima comunità energetica in città. Critico Borghini, che ha lamentato il fatto che il materiale per studiare la delibera sia arrivato solo 2 giorni fa, e non almeno 7 giorni prima, come da regolamento del consiglio. Insomma: non c’è stato il tempo per approfondire a dovere la questione. E le critiche non sono mancate nemmeno da parte di Berlati. Sacchetti, dal canto suo, ha promesso "un confronto costruttivo con i consiglieri dell’opposizione" sui vari temi che verranno di volta in volta affrontati in aula.