Programmatori e tecnici per la metalmeccanica

Azienda metalmeccanica di Rimini, che opera nel comparto della produzione e manutenzione delle macchine utensili, cerca programmatore plc che abbia esperienza nella medesima mansione. L’attività, da svolgere prevalentemente in sede con tele assistenza, riguarda diagnosi telefonica dei guasti e supporto telefonico operativo ai tecnici di assistenza esterni. Si richiede capacità di utilizzo del pc.

La ditta cerca anche tecnici meccanici (apprendisti o con esperienza) che siano in possesso di relativo titolo di studio. La mansione si svolgerà nel reparto produttivo e di revisione presso la sede aziendale e presso le sedi dei clienti. Si richiedono determinazione, capacità di apprendimento e voglia di crescere professionalmente in un settore in forte espansione. Per tutte le figure suddette l’assunzione prevista è a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario 8-12 e 14-18. Annuncio rivolto ad ambosessi. Per candidarsi accedere a https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it.