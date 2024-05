Pronti nuovi prodotti da lanciare a Macfrut

Quella 2024 sarà un’edizione di Macfrut ricca di novità per il Gruppo Alegra: alla kermesse di riferimento per il mondo ortofrutticolo (8-10 maggio, Expo Centre Rimini) le tre aziende del Gruppo – Alegra, Brio e Valfrutta Fresco – presenteranno nel proprio spazio (pad. D3, stand 115) sia i prodotti dell’imminente campagna estiva sia una serie di proposte innovative, dalla prima gamma a soluzioni ad alto contenuto di servizio, pensate per raggiungere nuovi target e offrire nuovi momenti di consumo. "La campagna estiva alle porte, dopo anni difficili legati agli effetti del cambiamento climatico, si prospetta finalmente positiva dal punto di vista produttivo: ci affacciamo ai prossimi mesi con ottimismo e pronti a confrontarci con un mercato sempre più competitivo, sia sul piano nazionale che internazionale – commenta il direttore generale di Alegra, Mauro Laghi (foto) –. La sfida, che siamo pronti a raccogliere, sarà quella di intercettare nuovi consumatori e offrire loro nuove opportunità per apprezzare il prodotto dei nostri soci: in un mercato dove i consumi di ortofrutta sono in contrazione occorre essere pronti a innovare, interpretando i trend e valorizzando i nostri plus".