Quagliarella sale in cattedra. Lezione di sport ai ragazzi

Fabio Quagliarella sale in cattedra. Parlerà di calcio e non solo oggi, ai ragazzi delle scuole Maestre pie, l’ex attaccante protagonista per tanti anni in serie A con le maglie di Sampdoria, Juventus, Napoli, Torino, Udinese e della Nazionale. è una lezione davvero speciale quella tenuta da Quagliarella.

Dopo i saluti iniziali, alle 9,40 l’ex giocatore (ora commentatore di calcio su Sky) si racconterà ai ragazzi e parlerà della sua carriera, del valore dei sacrifici fatti che gli hanno permesso di diventare un campione. L’evento è stato organizzato da Manuel Mussoni, coordinatore delle scuole medie ed elementari delle Maestre pie, che ha conosciuto Quagliarella a gennaio grazie a un amico comune, e l’ha poi invitato a tenere una lezione a Rimini per gli studenti. Alla fine della mattinata (tempo permettendo) ci sarà anche una divertente sfida ai calci di rigore, nel campetto della scuola, tra Quagliarella e gli studenti.