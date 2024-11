Quando lo ’stop’ diventa un ’tsop’

Non è la prima volta che capita, non sarà l’ultima. Nel rifare la segnaletica lungo la via Sant’Aquilina, gli operai in uno degli incroci anziché scrivere ’stop’ hanno scritto ’tsop’. Il marchiano errore non è passato inosservato. Diversi hanno pubblicato sui social la foto con la segnaletica sbagliata. C’è anche chi si è fatto immortalare davanti al nuovo... ’tsop’. Appresa la notizia, il sindaco Jamil Sadegholvaad l’ha presa sul ridere scherzandoci sopra: "Ho come la vaga impressione che ci sia stato un piccolo errore o un’eccessiva vena artistica...". In ogni caso, conclude Sadegholvaad, "gli operai di Anthea provvederanno quanto prima a riallinearci al classico codice della strada".