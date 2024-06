Quorum raggiunto: Casteldelci, San Clemente e Talamello hanno già i loro sindaci

Rimini, 9 giugno 2024 – Non dovranno attendere lo scrutinio di domani. Loro, i tre candidati in corsa da soli nei rispettivi comuni, hanno avuto la certezza dell’elezione già oggi alle 19, quando il quorum a San Clemente, Casteldelci e Talamello era già stato ampiamente raggiunto. “Un risultato non scontato: temevo l’astensionismo”, dice Mirna Cecchini, rieletta per la terza volta sindaca di San Clemente. Rieletto anche Fabiano Tonielli, sindaco uscente di Casteldelci. Anche a Talamello ha già iniziato a festeggiare la neo sindaca Anna Maria Bianconi.