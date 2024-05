Radio Deejay, la sindaca in trincea: "Procedura ‘giusta’ e trasparente"

"Sorpresa dalle parole di Linus". Così la sindaca Daniela Angelini, decisa a ribattere: "Le scelte politiche sono e devono restare di competenza dell’amministrazione comunale, mentre lasciamo ad altri quelle di natura artistica. Si tratta di rispetto dei ruoli". Dopo i sassolini che si è voluto togliere Linus, alla luce dell’aggiudicazione del palinsesto estivo a Radio Deejay, è la volta della sindaca.

Al contrario degli anni passati, per la prossima estate l’amministrazione aveva deciso di procedere con una manifestazione di interesse per stabilire quale soggetto dovesse organizzare gli eventi in piazzale Roma in agosto. La procedura, cosa diversa dal bando pubblico, era stata affidata alla Palariccione, soggetto che gestirà gli eventi in collaborazione con la stessa amministrazione. Alla procedura si arrivava dopo un inverno in cui non erano mancate le tensioni con la Radio dopo la fumata nera per il palinsesto natalizio. Tant’è che domenica scorsa lo stesso Linus ha usato queste parole: "Fino a un mese fa ero sicuro che non saremmo più tornati, erano successe troppe cose che mi avevano ferito".

Oggi la sindaca Angelini reagisce così: "Mi ha sorpresa perché quest’amministrazione, sin dal suo insediamento, ha sempre manifestato l’intenzione di procedere attraverso un bando. Mi spiace che questa scelta sia stata interpretata male. Sarà una grande estate, di questo ne sono sicura. E questa è l’unica cosa che conta". Ancora una volta sarà Radio Deejay ad animare l’estate essendo stato l’unico soggetto ad avere presentato una proposta. "Questo dimostra che non tutti sono in grado di avanzare progetti all’altezza della nostra città. Attraverso il bando abbiamo chiesto la programmazione di eventi tipica delle scorse estati ma arricchita da un robusto progetto di promozione digitale. Radio Deejay, che come ha ricordato Linus è la prima radio in Italia sui canali Youtube e Instagram, ha dimostrato di potere dare risposta anche a questa esigenza che è in linea con la nostra strategia di promozione". La sindaca si dice "contenta" della conferma della Radio e spiega così la volontà di non procedere con un affidamento diretto. "Abbiamo compiuto la scelta di portare avanti una procedura innanzitutto trasparente e competitiva. Credo che un’amministrazione pubblica abbia l’obbligo, il dovere oltre che il diritto, di mettere in competizione i possibili partner. Il fatto che tante emittenti da tutta Italia abbiano chiesto informazioni testimonia che Riccione è davvero molto ambita".

Andrea Oliva