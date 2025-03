Rapinatore messo in fuga dalla cassiera

Non ha retto alla pressione della rapina che stava tentato di mettere a segno. Appena la cassiera del supermercato si è messa a urlare, lui ha riposto il coltello usato per minacciarla, ha girato i tacchi ed è scappato a gambe levate senza portare via nemmeno un centesimo. Un rapinatore maldestro e decisamente emotivo, quello entrato in azione l’altro ieri, verso le 19, al Famila Market di via Piave a Santarcangelo. Proprio l’emozione ha giocato un brutto scherzo al malvivente: alla prima difficoltà ha pensato bene di battere in ritirata rinunciando al bottino. Sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri della stazione di Santarcangelo e della compagnia di Rimini, accorsi sul posto appena è scattato l’allarme. I militari sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e i possibili spostamenti del rapinatore, grazie anche all’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Tutto è iniziato verso l’orario di chiusura, quando l’uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione al supermercato con l’intenzione di sottrarre l’incasso della giornata, ma l’incontro con una cassiera spaventata ha avuto un esito del tutto inaspettato. Probabilmente per il bandito si trattava della prima rapina, visto il comportamento incerto e visibilmente agitato che ha mostrato fin dal momento in cui è entrato. Impugnando un coltello, ha tentato di avvicinarsi alle casse con l’intento di appropriarsi del denaro, ma la situazione è degenerata rapidamente.

Non appena la cassiera ha notato l’arma, si è lasciata scappare un urlo, mandando letteralmente nel panico il malvivente. Invece di mantenere il controllo della situazione, l’uomo ha perso la lucidità, visibilmente agitato e confuso per l’imprevista reazione della vittima. Le urla della cassiera, unite alla frenesia e al caos che ne è derivato, hanno disorientato il rapinatore, che non ha saputo come proseguire e ha deciso di darsi alla fuga senza mettere a segno il colpo.

In pochi secondi è scappato a mani vuote, facendo perdere le proprie tracce. Nonostante il tentativo di rapina fallito, la paura provata dalla cassiera è stata tale che è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Un’ambulanza è arrivata sul posto per prestare assistenza alla donna, fortemente scossa dall’accaduto e visibilmente traumatizzata. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare il rapinatore. Al momento ancora non è chiaro se il malvivente sia riuscito a fuggire a piedi o se fosse a bordo di un veicolo.