Rapinavano i turisti. In due verso il giudizio

Sono accusati di essere due dei plurimi autori di un paio di violente rapine ai danni di due persone in zona lungomare a Rimini, il tunisino di 25 anni e un marocchino di 33 per cui il pm Luca Bertuzzi nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a giudizio per l’accusa di rapina aggravata in concorso. Nello specifico, ai due è imputato l’avere rubato un marsupio con tanto di carte di credito, un paio di cuffie e cento euro, a un giovane turista in vacanza a Rimini il 7 agosto. In quell’occasione, la vittima era stata colpita in volto da una pallonata mentre transitava a bordo di un monopattino. Una volta a terra, il giovane era stato preso a calci e pugni in testa da parte dei due indagati e di alcuni complici non identificati. Il solo marocchino poi avrebbe partecipato anche ad una seconda rapina, il 21 agosto, quando a finire nel mirino era stato un suo connazionale a cui il 33enne aveva strappato di dosso sempre il borsello con due cellulari e 100 euro. Il tutto dopo averlo colpito in più punti con un coccio di bottiglia.