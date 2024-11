"Rapine, furti, vandalismi: servono più controlli e telecamere"

"Troppi episodi criminosi. Servono più telecamere e pattugliamenti sul territorio". La richiesta viene dal fronte della minoranza consiliare. "L’isola felice non esiste più – attacca Jacopo Vasini, consigliere di Cambiamo Bim – Recentemente Bellaria Igea Marina è stata teatro di numerosi eventi critici che hanno destato preoccupazione e sgomento tra i cittadini: raid ultras contro il bar di Bellaria Monte, rapine violente, atti vandalici contro auto in sosta, un sequestro di persona, il ritrovamento di un cadavere nel fiume Uso e, infine, uno scontro tra ultras durante una partita a Igea". "Episodi avvenuti in rapida successione e non collegati tra loro – continua – ma che seguono una lunga serie. Eventi gravi come la morte di un anziano a seguito di una rapina violenta nel 2023, un tentativo di rapina ai danni di un medico, una serie di furti in vari quartieri, rapina violenta a un imprenditore quest’estate e persino un attacco a sassate contro un’ambulanza: un quadro di progressivo degrado sociale e insicurezza pubblica". "L’amministrazione – continua Vasini – di fronte a questi fatti gravi, ha risposto con dichiarazioni di circostanza, senza misure concrete. Si parla di implementare la videosorveglianza, ma poi accade una rapina proprio sotto una delle telecamere e ci viene riferito che, quel giorno, non funzionava. Si parla di sistemi di riconoscimento delle targhe, ma i ladri continuano a muoversi indisturbati. E lo spaccio di droga è arrivato fino alle piazze centrali della città. Basta promesse, ora chiediamo fatti". Queste le richieste: "Targa system in tutti gli accessi stradali del territorio. Più presenza della polizia locale anche la notte. Tavolo di confronto con la Prefettura per un incremento delle forze dell’ordine sul territorio comunale".