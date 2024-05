Rbr, si alza il sipario: via ai playoff: "Rimbalzi determinanti con Rieti"

La nuova stagione di Rbr parte stasera a Rieti. La vecchia, quelle montagne russe tra una prima parte ben al di sotto delle aspettative e una seconda di una continuità travolgente, è azzerata. Certo, la Rinascita si porta dietro al PalaSojourner quel carico di entusiasmo dovuto alle otto vittorie consecutive, ma stasera alle 20.59 sarà ancora 0-0, nel punteggio della partita e in quello della serie. Sono i playoff e tutto va dimostrato direttamente sul parquet. "E noi entriamo in campo per vincere – dice Sandro Dell’Agnello -. Faremo di tutto per portare a casa la vittoria già all’esordio. Le partite hanno frequenza maggiore e ne ho vissute di ogni tipo nei playoff, ma posso assicurare che in gara1 si penserà solo a gara1, non alle successive e al fatto che si giochi ogni due o tre giorni". Riviera Banca sarà a Rieti con Tassinari, che ha recuperato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fermo per due settimane. Il play, che ha ricominciato ad allenarsi all’inizio di questa settimana, non è al 100% ma è a disposizione. Tutti presenti gli altri, a parte ovviamente Masciadri. "Rieti? Il loro campionato è stato di altissimo livello – riconosce Dell’Agnello – e dunque meritano di essere dove sono. Noi però possiamo dire la nostra e ci sentiamo competitivi e all’altezza. Sempre con molta umiltà, naturalmente". La Real Sebastiani poggia molte delle sue fortune su una coppia di americani, quella formata da Jazz Johnson e Dustin Hogue, di altissimo livello. Vietato però sottovalutare tutti gli altri. "Anche perché si tratta di una squadra con un roster lunghissimo, con dodici giocatori che possono incidere – avverte il timoniere biancorosso -. È chiaro che i due stranieri restano più tempo sotto i riflettori, ma il gruppo di italiani non è affatto da sottovalutare. Sono grossi e hanno stazza a livello di esterni, lo sappiamo. Diciamo però che anche loro dovranno fare i conti con la nostra dinamicità". Sul grande ex, Jazz Johnson, inizialmente andrà Anumba, ma non sono escluse staffette. "È fortissimo e qui a Rimini lo sapete bene – prosegue il coach -, ma occhio a focalizzarsi solo su di lui. La partita dovrà essere attenta su tutti. L’ambiente? È caldo e corretto, il palazzetto ha gli spalti vicini al campo e questo favorisce il calore del tifo. Noi però siamo abituati e vogliamo far bene subito in trasferta". Sarà la gara dell’ex anche per lo stesso Dell’Agnello, a Rieti nel 2022/2023. La chiave tecnica della sfida? "La lotta a rimbalzo e il numero di palle perse". Atto uno di Rieti – Rimini, stasera in scena.

Loriano Zannoni