Recuperati due milioni dall’evasione di Imu e Tari

Lotta alle evasioni fiscali per l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina. L’operazione ha portato il Comune a recuperare, in questo ultimo anno, quasi due milioni di euro dai mancati pagamenti delle imposte Imu (ex Ici) e Tari (la tassa rifiuti). Dal 2022 ad oggi a Bellaria Igea Marina i casi di mancati pagamenti delle due imposte comunali sono state diverse centinaia. Nell’ultimo anno il recupero delle imposte è arrivato al 38 per cento per l’Imu e al 30 per cento per la tassa dei rifiuti. Obiettivo dell’operazione, l’equità sociale.

"Le cifre sono in linea con quelle riprese negli anni precedenti, tra il 2023 e il 2022. I fondi derivano dal recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale, rispetto al pagamento delle due imposte comunali _ dice il sindaco Filippo Giorgetti _ Una buona operazione di ricerca e contrasto all’evasione". Gli uffici comunali dedicati, settore tributi, hanno inviato centinaia di avvisi di pagamento per scovare chi non ha pagato le tasse o si è dimenticato di pagarne in parte. Sono stati raggiunti privati, aziende e attività. Proprio per il pagamento della Tari, il Comune ha anche adottato, nell’ultimo anno, un nuovo sistema digitale per far compilare via web i tradizionali moduli cartacei, firmarli in formato digitale, integrarli con la documentazione necessaria e inviarli per via telematica agli uffici competenti, con l’obiettivo di agevolare i residenti. E’ stato attivato anche un numero verde per richiedere maggiori informazioni nelle procedure di pagamento.

"Continua l’operazione di contrasto all’evasione _ dichiara Giorgetti _ e i risultati anche quest’anno sono stati in linea con i due anni passati. Abbiamo quasi raggiunto i due milioni di euro recuperati. L’obiettivo è garantire il massimo dell’equità fiscale e sociale". Il Comune di Bellaria Igea Marina è pronto, per il prossimo bilancio consuntivo, ad attivarsi per una rimodulazione della fiscalità. La destinazione finale dei fondi recuperati dalle due tasse, ovvero Imu e Tari 2024, è andata a coprire nel corso dei mesi, servizi importanti per la comunità, dal settore sociale a quello turistico, dal mondo dell’urbanistica al settore sanitario.

"L’azione di controllo e verifica della regolarità fiscale sul territorio di Bellaria Igea Marina non si è mai fermata e da anni portiamo avanti questo tipo di controlli _ conclude il primo cittadino _ continueremo a vigilare per contrastare l’evasione".

Rita Celli