Respinti 90 stranieri

Novanta passeggeri non in regola, provenienti per lo più dall’Albania, respinti dagli agenti e costretti a tornare indietro. Questo il bilancio dell’attività portata avanti dall’inizio dell’anno dall’ufficio della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Rimini. Controlli destinati al contrasto dell’immigrazione clandestina, che si sono concentrati sui passeggeri extra Schengen. motivi che non hanno consentito l’ingresso nel territorio nazionale sono diversi: prevalentemente la mancanza di idonee garanzie attestanti scopo e condizioni del soggiorno, di prenotazioni alberghiere o di assicurazioni mediche per il viaggio.