"Resto per centrare la promozione,. San Giovanni è la mia seconda casa"

Il più importante acquisto di San Giovanni per la prossima stagione (la nona consecutiva) nel campionato di volley femminile di A2 arriva dalla conferma di Serena Ortolani, l’esperta campionessa che resterà tra le titolarissime della Omag Mt, anche per il prossimo campionato. "La voglia di vincere è più forte di quella di smettere...Si! È ufficiale, mi rimetto in gioco un nuovo anno – conferma – a fare questa scelta mi ha motivato la società, che ringrazio ancora una volta per la sua fiducia, ma anche per l’ambiente unico, che si trova solo qui a San Giovanni, ambizioso ma allo stesso tempo fiducioso, circondato da persone umili sempre pronte a dare il massimo per noi. E in più ci sono loro, i "Nipoti", i nostri tifosi sempre pronti a sostenerci con passione. Ho voglia di ritornare a inseguire nuovi obbiettivi, di conoscere nuove persone, di imparare ancora e soprattutto di divertirmi, di divertire e perché no dopo 31 anni di pallavolo anche di stupirmi".

Serena Ortolani ha vinto praticamente tutto ma anche nell’ultima stagione è stata la vera trascinatrice delle più giovani compagne in vittorie davvero emozionanti per San Giovanni come i 3-0 contro Perugia e Messina in casa.

Dunque sarà ancora l’opposto della Omag-Mt San Giovanni e dai suoi punti passeranno molte delle ambizioni di A1 delle marignanesi: "Non vedo l’ora di ricominciare – dice – e pensare che abbiamo appena finito. La squadra che la società sta allestendo mi pare molto competitiva: Piovesan, Nicolini, Polesello… Tutte giocatrici che abbiamo incontrato in questo campionato e che mi sono parse fortissime. Io ci credo e possiamo provarci, ritenteremo la scalata all’A1, ma adesso serve anche un po’ di riposo, fisico e mentale".

Tanta voglia di sorprendere, dunque, per chi ha vinto praticamente tutto nel volley femminile: "San Giovanni è un ambiente unico ed è bello giocare a pallavolo, la squadra è già competitiva, vedremo anche per gli ultimi acquisti ma servirà anche la panchina a dar man forte in un campionato che si annuncia lungo e competitivo come l’ultimo".

Proprio la promozione in A1 di Talmassons, outsider come San Giovanni ad inizio campionato, fa sorgere qualche rimpianto: "Purtroppo i punti persi ad inizio stagione per i tanti infortuni alla fine hanno pesato e nella Pool Promozione non siamo più riuscite a recuperare" chiude l’attaccante marignanese. Ma tra qualche settimana si ricomincia a sognare ed a fianco delle giocatrici ci sarà ancora una volta una città intera.

Luca Pizzagalli