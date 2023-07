Riccione in lutto: è morto Attilio Cenni

È morto Attilio Cenni, noto imprenditore e politico riccionese. Avrebbe compiuto 74 anni il 14 agosto, ma il male contro il quale ha combattuto con tutte le sue forze ha stroncato prematuramente la sua vita. La notizia della sua scomparsa, ieri sera, ha sconvolto la città. Cenni era molto popolare, perché attivo non solo sul fronte dell’imprenditoria, con la famiglia era a capo del Grand Hotel Des Bains, ma anche della politica. Era una persona "nobile, generosa d’animo, un uomo d’altri tempi". Lo ricordano così i suoi cari. Figlio di Biagio, per una decina di anni sindaco di Riccione, per anni Attilio è stato assessore al Bilancio. La politica era nel suo Dna, tanto da occuparsene sempre fino alle ultime elezioni amministrative. Innamorato folle della sua Riccione, del mare e della spiaggia dove amava passeggiare di buon mattino, per poi pubblicare foto e video sui social, Cenni è stato attivo anche nel campo dell’associazionismo locale. A renderlo famoso, fin oltre i confini nazionali, è stato il suo lavoro da imprenditore. Grande amante del mondo della notte, era stato socio d’importanti discoteche come la Baia Imperiale di Gabicce Monte e del Prince di Riccione, nonché precursore dei locali del Marano, già dai tempi del Territorio Match Music, negli anni Novanta. Aveva pure gestito un’importantissima azienda di beverage. Grande il dolore delle figlie, Elisa, Valentina, Margherita, Giulia e Maria, che lo piangono assieme alla moglie Patrizia e all’ex Maria Grazia. "Per noi sorelle, Attilio è stato un papà speciale, ha fatto tanto per noi" esclamano le figlie.

Nives Concolino