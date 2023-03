Rimessaggio a terra, parte il servizio

Un nuovo servizio di rimessaggio a terra per il Circolo nautico Cattolica che rilancia le proprie ambizioni in vista della stagione estiva 2023, nonostante il mancato dragaggio del portocanale Ventena. "Il nuovo servizio è realizzato in collaborazione con Blunautica Service – spiega Daniele Verni, il presidente del circolo – e sarà attivo già a partire dal 15 aprile prossimo, quindi a disposizione dei nostri soci in vista delle prime uscite di questo 2023. Si tratta di un servizio di rimessaggio a terra sul piazzale attiguo al canale Ventena. Le barche avranno il loro posto sul piazzale e saranno varate e alate a richiesta con mezzi speciali all’interno del canale, con enormi vantaggi per la manutenzione dei natanti. Una barca ormeggiata richiede sicuramente una maggiore cura e interventi periodici di pulizia e sistemazione".