Rimini Nord, dal 25 aprile in vigore la Ztl

Per la Liberazione si blinda la zona mare di Rimini nord. Entra in funzione la Zona a traffico limitato da questo giovedì. Il momento è arrivato. Con il primo vero ponte primaverile che apre le porte alla stagione balneare, entrano in funzione le telecamere che regolano gli accessi alla Ztl nella parte nord della città, da Viserba a Torre Pedrera. Fino al 31 maggio l’accesso all’area sarà limitato solo nei giorni festivi e pre festivi. Poi, dal primo giorno di giugno, la Ztl sarà sempre attiva fino alla seconda domenica di settembre.

Tuttavia c’è una eccezione. Dopo le prove generali della stagione scorsa, le polemiche e gli incontri con gli operatori delle varie zone, nel tratto compreso tra via Sante Polazzi e via Palotta, a Viserba, la Ztl scatterà direttamente a partire dal primo giorno di giugno per terminare come nel resto del lungomare nord, la seconda settimana di settembre. Dunque fino al 31 maggio niente pericolo di sanzioni. Resta inoltre sospesa fino alla fine di maggio la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi in direzione Ravenna, che sarà poi attiva fino al terzo lunedì di settembre. Spostandosi nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e viale Palotta inclusa, la zona a traffico limitato è sospesa fino al 31 dicembre.

Cosa succederà quando ci si troverà davanti i varchi di accesso alla Ztl? Tutti i varchi saranno funzionanti 24 ore su 24 eccetto quelli di via Sante Polazzi, via Boito e via Borghesi, per i quali l’orario di funzionamento andrà dalle 20 a mezzanotte.

Occhio ai pannelli. L’attivazione delle telecamere sarà evidenziata dai pannelli a messaggio variabile che negli orari di funzionamento dei varchi avranno la scritta ‘Ztl attiva’ di colore rosso. Tutti coloro che accederanno alla Ztl senza autorizzazione saranno automaticamente sanzionati. Nei giorni scorsi dal comune sono partiti migliaia di comunicazioni a residenti, a proprietari di seconde case e titolari di strutture ricettive della zona per ricordare come funzionano le telecamere, quando saranno attive e quali sono le modalità per ottenere i permessi per accedere senza timore di sanzioni.