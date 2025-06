San Leo, salgono i prezzi delle case: "Tante richieste dagli stranieri"

Il borgo di San Leo è conosciuto da tutti come uno tra i più belli d’Italia, ma anche tra quelli dove trovare casa costa. L’esclusività si paga e le case disponibili spesso sono particolari o in posizioni strategiche. Mulini antichi restaurati, casolari ed edifici secolari. I prezzi, certo, non arrivano a quelli di Conca dei Marini, sulla costiera amalfitana, dove comprare casa costa 5.800 euro al metro quadrato. Per acquistare un immobile a San Leo si parte da 2.200 euro al metro quadrato.

"Mediamente quello è il prezzo per immobili che si trovano in borghi storici – dice il sindaco Leonardo Bindi – Siamo tra i borghi più belli d’Italia, lo dicono i dati nazionali, lo disse anche Umberto Eco. E abbiamo la fortuna di offrire qualcosa di unico e di alto livello. E poi negli ultimi anni abbiamo investito fortemente nella promozione".

Da Pietracuta al confine con Montecopiolo, comprare un immobile a San Leo costa e la richiesta è in aumento, non solo da parte di stranieri. "Abbiamo molti inglesi, tedeschi, francesi, ma anche tantissimi italiani: sono pronti a spendere e vogliono spesso case in mezzo alla natura", continua Bindi. Anche attori e sportivi hanno messo gli occhi su San Leo. Tra le case più ambite ex mulini ricostruiti (i prezzi oscillano tra i 400mila e i 500mila euro) e case in centro, anche per farci dei b&b.

"L’albergo diffuso che abbiamo ideato – dice Bindi – aumenta il valore degli immobili. C’è chi in passato in consiglio comunale aveva proposto di vendere immobili a un euro, ma non siamo un paese fantasma. La richiesta di case a San Leo c’è e il mercato si adegua".

Rita Celli