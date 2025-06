"Casa, diritto primario. Non un privilegio soltanto per pochi"

"Il caro-affitti non è solo una questione economica, è una questione di dignità". Emma Petitti, consigliera regionale Pd, interviene sul dibattito rilanciato dal Carlino e ringrazia il giornale "per aver riportato al centro il tema della casa". Un problema sempre più urgente in città come Rimini, dove l’equilibrio tra attrattività turistica e vivibilità quotidiana rischia di spezzarsi.

"In un anno gli affitti sono cresciuti del 27%, aggravati da utenze e spese scolastiche in aumento. È un’emergenza che colpisce chi lavora, studia, cresce figli. Se il mercato calpesta il diritto alla casa, allora il mercato è malato", dice Petitti, citando l’editoriale del Carlino.

La Regione, spiega, ha stanziato 10 milioni di euro per il Fondo Affitti. "Ma le richieste sono aumentate del 35%. Serve di più. E serve adesso". L’appello è chiaro: regolamentare gli affitti brevi, potenziare l’edilizia pubblica, sostenere i canoni concordati. "Bologna e Rimini stanno già lavorando in questa direzione, ma non possono essere lasciate sole".

"La casa è identità e comunità. Se diventa un lusso, la città perde la sua anima. Come ha detto il cardinale Zuppi, l’affitto non dovrebbe superare il 30% del reddito. Oggi, per troppi, siamo ben oltre". Rimini, conclude Petitti, "deve crescere senza lasciare indietro nessuno".