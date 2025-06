"I proprietari speculano"

Obiettivamente il mercato immobiliare al giorno d’oggi in città è particolare – sottolinea Gabrio Rossi – si tratta di una realtà complicata per chi cerca una casa in affitto (costi, richiesta, disponibilità e vivibilità), ma anche per chi compra. Credo che le agenzie spingano per tenere i prezzi il più alti possibile. Mossa comprensibile ma che, come stiamo vedendo, contribuisce a drogare un mercato già in difficoltà. Negli ultimi anni i prezzi sono aumentati e i proprietari agiscono di conseguenza speculando il più possibile sugli affitti, optando per situazioni di co-housing, con più inquilini per appartamento. Vivendo il centro una strategia in cui credo è quella del Comune parlando di riqualificazione, come in Sant’Eufemia.

(Pagina a cura di Francesco Lolli)