Motor Valley Fest. Bolidi e moto in mostra. Un weekend di parate

Dopo la due giorni dedicata ai convegni e talk, oggi e domani entrano nel vivo gli eventi live di Motor Valley Fest: parate di gioielli a due e quattro ruote, esposizioni di modelli storici ed esclusivi, mostre tematiche e un caleidoscopio di eventi a cielo aperto, nei musei e negli showroom, che animeranno la città di Modena e la Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna per un weekend ricco di emozioni per tutti gli appassionati di motori e non solo.

Oggi alle 12 parte da Ferrara il 4° Supercars & Moto Motor Valley Fest, con 105 vetture che, passando per la Fiera di Bologna, arriveranno a Modena alle 19.00, con passerella finale in Piazza Roma e sosta al Parco Novi Sad fino a mezzanotte. Nel pomeriggio la parata Ducati attraverserà le vie del centro con oltre 200 moto, insieme a più di 100 supercar emiliane e non: Ferrari, Lamborghini, Lotus, Alfa Romeo, Lancia, Stratos e De Tomaso. Il centro di Modena farà da cornice anche alla sfilata ’Rosse e non solo, di sera’, che partirà alle 17 dal parcheggio dell’Hotel RMH Raffaello, con oltre 60 auto sportive che attraverseranno il centro. Al via sempre oggi il 25° Concours D’Élégance Trofeo Salvarola Terme, con auto tra le più straordinarie al mondo e, special guest dell’edizione 2025, il Ferrari Club Italia. Alle 9 la sfilata si dirigerà alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano, per proseguire alla Casa Museo Luciano Pavarotti e a un’acetaia di Montegibbio e raggiungere nel pomeriggio il Palazzo Ducale Estense di Sassuolo e il Museo Ferrari a Maranello, prima del rientro a Salvarola Terme per la Cena di Gala. Domenica mattina le auto sfileranno davanti al Comitato d’Onore alle Terme Antiche di Salvarola e, dopo il pranzo al castello di Formigine, si sposteranno in piazza Roma a Modena per la premiazione dei vincitori di Categoria e la proclamazione della Best of Show.

In piazza Roma è in mostra il Best of Motor Valley: Ferrari F80, Dallara Stradale, Lamborghini Temerario, Utopia Roadster di Pagani, Maserati GT 2 stradale e un tributo a Ducati con Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia e Panigale V4 Lamborghini. Sempre in piazza Roma, auto straordinarie, i loro designer e collezionisti si racconteranno sul palco di Motor1 Live. Completa l’esperienza la Motor1 Selection.

Il Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19, ospita la mostra fotografica dedicata alla Klemantaski Collection e l’esposizione della 499P del 2024. Porte aperte anche al Museo Horacio Pagani, con visite guidate e Factory Tour su prenotazione, a pagamento: un viaggio immersivo nel design e nella manifattura sartoriale che ha reso Pagani un’icona globale. All’interno dello Showroom Maserati si possono esplorare un car configurator, un diorama storico e lo spettacolare ’loop’ progettato da Ron Arad, con ingresso gratuito e tour su prenotazione a pagamento. Da oggi inoltre, riapre la Collezione Maserati Umberto Panini, con auto da corsa, vetture stradali e prototipi che ripercorrono la storia del Tridente. Ingresso a pagamento.