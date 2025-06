Chiesto il processo per il marinaio accusato di stalking

Nuovi sviluppi nell’inchiesta che vede coinvolto un 21enne originario di Lugo, militare della Marina Militare in passato imbarcato sulla nave scuola Amerigo Vespucci, arrestato lo scorso 18 maggio con l’accusa di stalking ai danni dell’ex fidanzata, anche lei militare in servizio alla Capitaneria di Porto di Rimini. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha formalmente chiesto il giudizio immediato per il giovane.

Nel frattempo, anche la Marina Militare ha preso posizione, attraverso il comandante di corpo della Vespucci, capitano di Vascello Giuseppe Lai, che ha presentato istanza affinché si proceda anche per il reato militare di minaccia, come previsto dal codice penale militare di pace. Un atto che conferma la volontà della forza armata di fare piena chiarezza e adottare ogni misura possibile anche sul piano disciplinare.

Anche l’associazione Sindacato dei Militari ha depositato istanza per essere riconosciuta come persona offesa e poter partecipare all’eventuale giudizio.