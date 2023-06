Rimini Wellness fa il pieno di pubblico

Nel ’ponte’ benedetto dal doppio concerto di Vasco Rossi, la città si gode anche il successo di Rimini Wellness. Centomila le presenze nei quattro giorni della manifestazione, che da giovedì a ieri ha animato non solo i padiglioni della Fiera ma anche il centro e la zona mare, con 240 eventi fuorisalone. "Con questa edizione – spiega Corrado Peraboni, l’amministratore delegato di Ieg – siamo ritornati ai livelli pre-pandemia". Questa 17esima edizione di Rimini Wellness ha consacrato la città capitale del benessere e dello sport, trasformandola in una grande palestra a cielo aperto. I numeri parlano da soli: oltre 1.500 le ore di allenamento in Fiera, 200 gli appuntamenti, 28 i padiglioni (l’intero quartiere fieristico riminese) occupati dalle varie attività e dagli espositori presenti, oltre 300.