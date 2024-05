Rinviato il live dei Modena. City Ramblers

Niente musica oggi a Riccione. Per le avverse condizioni meteorologiche previste, il concerto dei Modena City Ramblers, in programma in piazzale Ceccarini, è stato posticipato a sabato primo giugno. La decisione è stata presa in accordo con la band e con l’agenzia Bpm Concerti. Ne ha dato notizia nel tardo pomeriggio di ieri il Comune che ha organizzato l’evento, aggiungendo che nei prossimi giorni verrà comunicata la location del concerto. Per oggi è invece confermata l’iniziativa ‘Primo Maggio, oltre la festa’, talk pubblico che si terrà al Palazzo del Turismo a partire dalle 16. (l’ingresso é libero). È prevista la partecipazione di Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia Romagna che per l’occasione dialogherà con Oliviero La Stella, giornalista e scrittore, consigliere d’amministrazione di Riccione Teatro.