Riparte il Metromare: "Lavori già in estate"

Il prolungamento di Metromare fino alla Fiera si rimette in carreggiata. La buona notizia è arrivata da Roma dove il progetto è stato tolto tra quelli finanziati dal Pnrr, tornando a essere sostenuto dalle finanze del ministero. In altri termini non ci sono più scadenze impossibili da rispettare (giugno 2026), mentre la certezza del finanziamento fa tornare il sorriso a Pmr e al Comune che ora possono contare su denari sonanti per riprendere il progetto e a seguire il cantiere. Manca solo la ratifica della Corte dei Conti su cui i proponenti del Metromare non nutrono dubbi e sono pronti a riaccendere Metromare. "Con il consorzio Integra (contattato dopo la risoluzione del contratto con Italiana costruzioni ndr), stiamo già lavorando, confrontandosi sulle caratteristiche progettuali - premette Stefano Giannini presidente di Pmr -. Le some garantite dal ministero restano le medesime, dunque 60milioni di euro complessivi. Per la parte strutturale siamo sui 30 milioni, somma che il consorzio Integra dovrà rispettare, ma su questo ci sono già stati positivi riscontri". Per rifare il progetto servirà tempo. "Pensiamo di arrivare a quello esecutivo tra maggio e giugno così da partire con i lavori subito dopo, in estate, iniziando dall’area della Fiera". La seconda tratta del trasporto rapido costiero si svilupperà lungo un percorso di circa 4,2 chilometri realizzato in sede protetta lungo la linea ferroviaria, tra la stazione di Rimini e il quartiere fieristico. Sei le fermate intermedie tra i due capolinea: Principe Amedeo, San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, Fiera Est-Teodorico. Non è la sola lieta novella per Metromare. Ieri mattina si è riunito il comitato di coordinamento del trasporto pubblico locale per formalizzare la candidatura dell’estensione del metrò di costa fino a Cattolica, a sud, e a Santarcangelo a nord, una previsione, quest’ultima, che non era considerata nel protocollo del 2008 che diede vita al Trc. "Presenteremo le due candidature entro il 31 gennaio quando scadranno i termini. Per la tratta sud andremo a proseguire il percorso del Metromare dalla stazione di Riccione passando per via XIX Ottobre (che verrà ampliata), percorrendo poche centinaia di metri in sede promiscua su viale Da Verazzano per poi tornare in sede protetta nel nuovo percorso da realizzare a mare della linea ferroviaria. Arrivati a Misano torneremo sul lungomare andando a impegnare alcuni metri delle aree di spiaggia". Per la tratta verso Santarcangelo "proseguiremo dalla Fiera lungo la linea ferroviaria, ma arrivati a Santa Giustina entreremo nell’abitato sulla via Emilia, per poi tornare lungo la ferrovia una volta usciti, prima di arrivare all’area artigianale di Santarcangelo".

Andrea Oliva