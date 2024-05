Rissa in centro. Daspo urbano per due stranieri

Per un anno non potrà mettere piede all’interno dei locali del centro storico e neppure sostare all’esterno delle attivitàà, altrimenti rischieranno di incappare nella denuncia. E’ quanto stabilito dalla Questura che ha applicato il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti di due ventenni nordafricani protagonisti di una spaventosa rissa senza esclusone di colpi avvenuto il 1° marzo scorso non lontano dall’Arco d’Augusto. Quel giorno una Volante della polizia di Stato era accorsa a sirene spiegate fuori da un locale dove era stata segnalata una rissa tra una decina di ragazzi stranieri. Giunti sul posto, gli agenti di Polizia avevano subito notato alcuni ragazzi che si allontavano zoppicando: uno di loro aveva una vistosa ferita in faccia.