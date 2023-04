Rissa in discoteca: tre minorenni in ospedale

La notte in pista finisce in corsia. Tre ragazzini, tutti minorenni, sono stati costretti alle cure in ospedale dopo essere venuti alle mani in discoteca. L’episodio, su cui sta tuttora indagando la polizia di Stato (le versione dei tre sono molto discordanti tra loro), è avvenuto nella notte di sabato in un locale di Rimini.

La lite è scoppiata poco prima delle 2 di notte. Una lite degenerata in rissa, che (pare) sarebbe scoppiata perché uno dei ragazzi avrebbe tentato di rubare gli occhiali a un altro. Dalle parole, in poco tempo, i due sono passsati ai fatti e nello scontro è rimasto coinvolto anche un terzo ragazzo, pure lui minorenne.

Sono stati gli addetti alla sicurezza i primi a intervenire nel locale, e a chiamare poi la polizia di Stato. Sul posto sono arrivate un paio di volanti, con gli agenti che hanno individuato prontamente i giovani coinvolti nello scontro. Almeno tre i ragazzi feriti, tutti finiti al pronto soccorso dell’ospedale ’Infermi’ per gli accertamenti e le cure del caso. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi, ciascuno se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni.

Resta da capire cosa abbia veramente provocato la rissa. Le versioni fornite dai ragazzini infatti sono discordanti tra loro. Uno di loro sostiene di aver reagito dopo aver subito un tentativo di rapina. Una versione al vaglio degli agenti.