Ritorno al passato con i Pink Floyd

Serata di musica con tastiere, chitarre e bassi, batteria, effetti psichedelici, gong e ricordi, quella di sabato al teatro Pazzini di Verucchio (ore 21,15). Salgono sul palco i Floyd Quartet che con lo spettacolo ‘Pink Floyd Live at Pompeii 1972’ faranno rivivere le emozioni dello storico gruppo britannico in un’atmosfera magica e piena di suggestioni degli anni 60-70. l Floyd Quartet, gruppo nato nel 1999 a Forlì e successivamente nel 2014 riconfermatosi come Floyd Machine, devono la loro originalità all’uso delle strumentazioni vintage e vintage come Hammond con amplificatori Leslie originali, ed è composto dai quattro musicisti: Alberto Volpi, basso, voce e gong, Filippo Salomoni, chitarra e voce, Flavio Camorani, batteria, Paolo Bonori, hammond e tastiere.

Per questo concerto tributo, il gruppo suonerà i brani che hanno reso celebri i Pink Floyd nelle loro esibizioni live e celebrando il loro periodo più sperimentale. La scelta delle canzoni ma anche degli strumenti, è orientata per far rivivere le vere emozioni di un concerto passato alla storia della musica e a completare il quadro, scenografie psichedeliche ed effetti luce, che ricreeranno l’atmosfera di Pompeii. Prima dei successi mondiali degli album The Dark Side of the moon (1973) e Wish you were here (1975), i Pink Floyd sperimentarono la propria identità progressive in varie direzioni, e i Floyd Quartet, attraverso questo concerto che portano con grande successo da anni in giro per l’Italia, omaggiano il gruppo britannico passato alla storia per aver cambiato i limiti del pop e del rock sposando l’elettronica e approfondendo la ricerca sonora in una serie di album, giudicati pietre miliari della musica popolare del Novecento. Info: liveticket.it

Rosalba Corti