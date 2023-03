Rivoluzione verde A Coriano per gli operai un mezzo elettrico

Un nuovo veicolo elettrico ad impatto zero per aiutare gli operai nelle opere manutentive sul territorio. Con un contributo regionale di 30mila euro il comune di Coriano si è dotato di un autocarro con cassone ribaltabile completamente elettrico per un costo complessivo che supera i 40mila euro. "Il contrasto alle polveri sottili e all’inquinamento passa anche attraverso la dotazione di mezzi elettrici – spiegano dal municipio –. Sul territorio comunale sono oggi presenti cinque punti di ricarica elettrica".