Robot Sophia sul palco "Come un essere umano"

Digital-tech, intelligenza artificiale e robotica sono state protagoniste della prima giornata del Wmf- We Make Future, il festival dell’innovazione tecnologica e digitale in corso alla fiera di Rimini fino a oggi. Non solo AI, ma anche intelligenze naturali, relazioni umane e prospettive future condivise tra uomo e macchina, volte a potenziare e ad accelerare tutte le capacità dell’uomo. Sul palco, ad affiancare Cosmano Lombardo, ideatore della manifestazione, la co-conduttrice umanoide Robot Sophia. Prodotto dalla società di Hong Kong Hanson Robotics, il robot è in grado di conversare in modo naturale con gli umani, percepire i movimenti ed esibire una variegata espressività. È il primo androide ad aver ottenuto lo status di cittadino, ed è il primo non umano ad aver ricevuto un titolo dalle Nazioni Unite, quello di ‘Innovation champion’. Robot Sophia ha introdotto sul palco principale lo scienziato Jerry Kaplan. Esperto di AI, inventore del tablet e tra i pionieri della Silicon Valley, che ha detto: "I robot umanizzati possono essere estremamente utili per esplorare cosa significhi essere umani. Realizzare robot in questo senso permette di creare intersezioni meravigliose tipiche di noi esseri umani: chimica, ingegneria, arte, creatività. Ci aiuta a capire cosa vuol dire esseri umani in modo visivo e poetico. Io penso che tutte queste tecnologie utilizzate al meglio accelerino le capacità umane". In Fiera 670 espositori, oltre 60mila presenze da 85 Paesi - menti creative, innovatori, imprenditori e appassionati di tecnologia - e 1.300 tra startup e investitori per fare il punto sull’innovazione globale grazie anche alla voce di mille speaker da tutto il mondo. Tra gli ospiti Manuel Castells, Sir Tim Berners-Lee e Jerry Kaplan, i procuratori Nicola Gratteri e Giuseppe Lombardo, che affronteranno alcuni tra gli argomenti più caldi a livello globale, come l’intelligenza artificiale, la sostenibilità, l’imprenditorialità ad impatto sociale e altre tematiche all’avanguardia. L’edizione 2023 porta alla luce una manifestazione multidimensionale, con un programma ricco di formazione, talk ispirazionali, conferenze, masterclass, esposizioni e presentazioni di tool (oltre 90 gli stage formativi presenti). "Siamo qui per costruire insieme il futuro - dice Cosmano Lombardo, fondatore e Ceo di Search On Media Group, che ha organizzato il WMF - Questo non è un evento, è una piattaforma di costruzione del futuro".